الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة القناة تُسهم فى رفع وعى الشباب بخطورة المخدرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومشرفة وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمختلف فئات الشباب، خاصة طلاب الجامعات لما لهم من دور في الحد من تفاقم المشكلات ودفع الآخرين للعلاج، وبرعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

حضر اللقاء كل من الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

ويأتى اللقاء بهدف توفير كافة السبل الوقائية والعلاجية في استثمار قدرات طلاب الجامعة نحو رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، كما حضرت اللقاء الدكتورة مناي شاهين وكيل مركز إعداد القادة بالجامعة.

وناقش الجانبان سبل توفير مقر دائم للصندوق تحت مسمى "بيت التطوع" داخل الحرم الجامعي؛ لتقديم خدمات الصندوق الوقائية والتوعوية لجميع طلاب الجامعة على مدار العام الدراسي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على استمرار البرامج الوقائية في تقديم رسالتها إلى الشباب الجامعي، كخطوة هامة في رفع وعي الشباب الجامعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات.

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