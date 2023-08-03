رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع

قام اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم، برفقة حسن عبده، رئيس حي جنوب، بمتابعة أنشطة وأعمال رجال الحي والتي تتضمن أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ومتابعة تنفيذ رفع كفاءة البلدورات وتركيب بلاط انترلوك في الشوارع بواسطة رجال حي جنوب، لتحسين الصورة البصرية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتابع الدكتور علي الشرابي، أعمال رفع كفاءة الأرصفة الملاصقة لسور المستشفى الدولي امتداد شارع التليفزيون من تركيب بلدورات وبلاط انترلوك بالجهود الذاتية لرجال الحي.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرئيس مدينة الأقصر بضرورة استمرار متابعته الشخصية يوميًا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين والأحياء ومتابعة النشاط اليومي المستمر، لمتابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف إرضاء المواطنين بالأقصر.

اعمال رفع كفاءة الشوارع

اعمال رفع كفاءة الشوارع

اعمال رفع كفاءة الشوارع