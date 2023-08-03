حركة الملاحة البحرية.. تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنات و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 328 شاحنة و89 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارتان أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و200 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين آيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين اللوتس وSEA WAVE، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.