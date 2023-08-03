الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة الملاحة البحرية.. تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنات و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 328 شاحنة و89 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارتان أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و200 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين آيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين اللوتس وSEA WAVE، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

الوارد هيئة مواني البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الملاحة البحرية حركة الواردات مرسى علم ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

المبلغ الذى يحصل عليه مستحق "تكافل وكرامة" شهريًا بعد تعديل المعايير

الرى: التوسع فى استخدام المواد الصديقة للبيئة فى كافة مشروعات الوزارة

بعد قرار رئيس الوزراء.. هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى لـ"تكافل" و"كرامة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى