إيرادات "مرعى البريمو" لـ محمد هنيدى فى أول أيام عرضه

نجح النجم محمد هنيدي خلال أول أيام عرض فيلمه الجديد "مرعي البريمو" بدور العرض المصرية في تحقيق إيرادات جيدة، وتعد بداية قوية للفيلم.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

واستطاع هنيدي خلال أول أيام مرعي البريمو أن يحقق إيرادات بقيمة مليون جنيه و303 آلاف و518 جنيهًا في المركز الأول في شباك التذاكر المصري.

وانطلق أمس عرض الفيلم السينمائي الجديد "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي في دور العرض السينمائية في مصر.

وكانت الشركة الموزعة للفيلم أتاحت منذ أيام الحجز المبكر لتذاكر العمل في مختلف السينمات والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويجسد هنيدي خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولاهما مع فريق شارموفرز التي طرحت الأيام الماضية، والأخرى مع نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا، حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين، واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.