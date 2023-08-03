الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع قائد سيارة فى تصادم بسوهاج

مصرع قائد سيارة في
مصرع قائد سيارة في تصادم

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتي نقل، ما أدى إلى مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

وتبيّن بالفحص أنّه أثناء سير السيارة نصف نقل، قيادة المدعو مصطفى "أ. أ. م" 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة قسم أول أسوان، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل مقطورة قيادة المدعو "ميلاد ع. ج"، 43 عامًا، سائق، ويقيم مصر القديمة- القاهرة.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركز، وأفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.

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