القصة الكاملة لمقتل سيدة طعنا على يد طليقها بالمطرية

شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية حيث لقيت سيدة مصرعها طعنا على يد طليقها أمام العمارة.

تلقي البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم المطرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تحريات المباحث

وتبين من خلال الفحص العثور على سيدة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار بسبب خلافات بينهما.

القبض على المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة و بإخطار اللواء اشرف الجندي مدير امن العاصمه امر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.