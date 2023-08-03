"تعليم الغربية" تطلق برنامج "أساسيات الكهرباء.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت"

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، برنامج "أساسيات الكهرباء العملية.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت"، بقاعة التنمية المهنية بطنطا، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم خلال البرنامج تدريب الطلاب على محور أنواع المقاومات والتوصيلات الكهربية، وتم عمل تجارب علمية تتعلق بالتوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي، وتم تناول مفاهيم الكهرباء والمقاومة والوحدات الكهربية مثل الأمبير والفولت، بالإضافة إلى شرح كيفية برمجة الروبوتات. شارك الطلاب في التجارب العملية وتفاعلوا بشكل فعّال مع المحتوى التدريبي.

استهدف البرنامج اليوم طلاب المرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 25 طالبًا وطالبة من إدارات شرق طنطا، غرب طنطا، كفر الزيات، والمحلة الكبرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد بمعدل يومين أسبوعيًا لمدة شهر.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتدريب الذي يتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، وحث الطلاب على التركيز والاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي الذي سيساعدهم بشكل كبير في مشروعاتهم العلمية، ويمكنهم من التخطيط الجيد والسليم في تصميم وبرمجة الروبوتات، كما تمنى للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والعلمية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز المهارات العلمية والتكنولوجية لدى الطلاب، وتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الكهرباء والروبوتات، تمهيدًا لمستقبل وأسوق العمل المتطور والمتنامي.

ومن المتوقع أن يستفيد الطلاب الذين شاركوا في هذا البرنامج من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الكهرباء والروبوتات، مما يساعدهم في المستقبل على الانخراط في صناعات التكنولوجيا والهندسة.

يعكس برنامج "أساسيات الكهرباء العملية.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت" الالتزام القوي لوزارة التربية والتعليم بتوفير فرص تعليمية متميزة وتدريب عملي للطلاب في مجالات مبتكرة ومستقبلية، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم وتعزيز مهارات الشباب في مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

يشهد قطاع التعليم في الغربية تطورًا مستمرًا وحرصًا على تطوير المناهج وتنويع البرامج التعليمية، بهدف تأهيل الطلاب للمستقبل وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتعكس مبادرات مثل برنامج "أساسيات الكهرباء العملية.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت" التزام القطاع بتوفير فرص تعليمية متعددة وشاملة تساهم في تحقيق رؤية تعليمية حديثة ومتطورة.

ومن المتوقع أن تستمر وزارة التربية والتعليم في تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مماثلة في المستقبل، بهدف تعزيز قدرات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجالات متنوعة.

قاعة التنمية المهنية بطنطا