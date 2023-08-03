محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد من القيادات الشبابية ومن أهالي قرية غرب أسوان، وذلك في حضور العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الاهتمام بتحقيق مصلحة المواطن الأسواني يعتبر ذات أسبقية أولى في كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، ليجني ثمار ما يتم من إنجازات في إطار رؤية مستقبلية شاملة يتم تحقيقها على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعود بالخير على هذا الجيل والأجيال القادمة من خلال إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل وممشى أهل مصر، تواكبًا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى لتصبح بذلك أسوان بحق عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وكلف المحافظ، بأن يتم الاستعانة بأفكار ورؤى أهالي قرية غرب أسوان في التصميمات المتعلقة بمرسى القرية، والذي سيتم إنشاؤه بمساحة أكبر، ليكون مرسى نموذجي ومشرف وراقي وجاذب للحركة السياحية، وخاصة في ظل المزايا العديدة والمتنوعة التي سيحظى بها، بما يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ليتحول إلى براند ويصبح ذو قيمة عالمية تعود بالإيجاب على مواطني المحافظة، على أن يتوازى مع ذلك قيام مسئولي الري بتنفيذ أعمال التكريك والتطهير لمسار معدية غرب أسوان من الجانب الشرقي في الموقع الجديد إلى الجانب الغربي.

وأشار أشرف عطية، إلى أهمية قيام أبناء قرية غرب أسوان بإعداد رؤية متكاملة بأفكار قابلة للتنفيذ وهادفة للنهوض بالقرية سياحيًا، على أن يتم عرضها على المحافظ في لقاء قادم، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بها لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها بالجودة المطلوبة على أكمل وجه.

ومن جانبهم أرسل أهالي قرية غرب أسوان تحياتهم وشكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يتم على أرض الواقع من تنفيذ مبادرات مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيرس سي، وحياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل لمساهمتها في تحقيق الكثير من الأحلام والطموحات لديهم.