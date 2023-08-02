غلق وتشميع مقهى ومجمع ألعاب مخالف بحى المنيرة الغربية فى الجيزة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، من خلال حي المنيرة الغربية، حملة للتعامل مع شكوى أحد المواطنين من مقهى ومجمع ألعاب مخالف.

بدأت الواقعة بتلقي الصفحة الرسمية لشكاوى محافظة الجيزة شكوى من المواطنين، أفادت بوجود تعديات لمقهى ومجمع ألعاب بلاي استيشن بشارع أبوجابر بأول طريق السنترال بمنطقة البراجيل التابعة لحي المنيرة الغربية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المتعدي قام بشغل الطريق العام وأرصفة المشاة بوضع كراسي وترابيزات، واحتلال الأرصفة وإعاقة حركة المارة والسيارات، ويحدث ضوضاء حتى ساعات متاخرة من الليل.

وأسفرت حملة محافظة الجيزة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات والمخالفات، بالإضافة إلى غلق وتشميع المقهى المخالف وجار المتابعة.