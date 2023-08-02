الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الغرف التركى يقيم مأدبة عمل على شرف وزير التجارة المصرى

وزير التجارة
وزير التجارة

أقام اتحاد الغرف والبورصات التركي، برئاسة رفعت هيسارجيكلي أوغلو، مأدبة عمل على شرف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوفد المرافق له.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد المصري للعاصمة التركية أنقرة، وشارك في مأدبة العمل الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعدد من رجال الأعمال من البلدين، وشارك من الوفد المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري. والدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية

وتقدم الوزير بالتهنئة لدولتى مصر وتركيا حكومةً وشعباً على قرب مرور 100 عام على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1925، الأمر الذي يؤكد عمق وأصالة العلاقات الثنائية المصرية التركية، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي تلقاها الوفد المصري من الجانب التركي منذ بداية الزيارة.

وجدد "سمير" الدعوة لوزير التجارة التركي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي لزيارة مصر قريباً، لاستكمال المباحثات التي بدأت خلال هذه الزيارة في العاصمة أنقرة والتعرف عن كثب على فرص التعاون الاستثماري والتجاري بالسوق المصرية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي بزيارة الوفد المصري الحالية لتركيا والتي تكتسب أهمية خاصة لدى الحكومة والشعب التركي حيث استقبل الرأي العام هذه الزيارة بحفاوة شديدة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مشتركة في مصر وتركيا للبناء على ما تحقق في هذه الزيارة.

أحمد الوكيل استثمار استقبال الاتفاقات الاستثمار

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