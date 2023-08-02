الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زين عبد الهادي: الأرشيف الأمريكي ساعدني في كتابة روايتي عن الطاعون

صالون القاهرة الدولي
صالون القاهرة الدولي

قال د.زين عبد الهادى، رئيس مكتبة العاصمة الإدارية ضمن فعاليات صالون القاهرة الثقافى بسينما الحضارة، إن المفردات الجديدة التى طرأت فى لغتنا تتطلب توثيقًا حتى لا تندثر.

أضاف عبد الهادي، خلال كلمته بصالون القاهرة الدولي، أنه عندما بدأ كتابة إحدى أعماله الروائية عن الطاعون فى بورسعيد اكتشف من خلال وثائق مكتبة الكونجرس الأمريكية أن الطاعون ضرب بورسعيد ١١ مرة بعد افتتاح قناة السويس، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتوثيق على نحو جاد حتى نحافظ على ذاكرة الامة.

من جانبها، طالبت ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة وذلك ضمن فعاليات صالون القاهرة الثقافي بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

وقالت ضحى، خلال كلمتها في صالون القاهرة إنها تقدمت بطلب لإنشاء هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة وإنشاء سجل للحفاظ على تراثنا اللامادى.

وتحدثت عضو مجلس النواب فكرة أن مصر لا يوجد لديها قانون يسمى بقانون حماية التراث، وأن مساءلة الحفاظ على التراث يخضع لقوانين وزارة الآثار، إضافة إلى قوانين تنظيم المخطوطات والمبانى من خلال مجلس التنسيق الحضاري:للأسف ليس لدينا سجل للحفاظ على التراث اللامادي كالأرشيفات، مشيرة إلى أنه يجب النظر فى ذلك.

فيما ناقش د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" مسألة: هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟؛ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتًا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

وأضاف الباز ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطاالله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث.

افتتاح قناة السويس التراث اللامادي التنسيق الحضاري الحفاظ على التراث الدكتور زين عبد الهادى

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