الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة أمن دولي: قوة شرطية للاتحاد الأوروبي مهيئة للدفاع وحماية الحدود البولندية

حلف الناتو
حلف الناتو

قالت كاميلا رومانوسكا، خبيرة أمن دولي، إنه لابد أن تتحدث دول حلف الناتو مع بعضها البعض، لأن هناك مروحيات تدخل المجال الجوي البولندي مما يمثل استفزاز كبير لها.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نحذر قواتنا ونأخذ موقف حذر وأوروبا عليها أن تحدد نقاط التفاوض والتي يمكن أن تنشأ بسببها خلافات.

وتابعت، أن الهجرة الغير شرعية لا سيما على الحدود من أوكرانيا وبيلاروسيا، حدثت الكثير من التوترات بسبب تفعيل التحركات البولندية والتي كان لها رد فعل في تأمين الحدود وهناك قوة شرطية للاتحاد الأوروبي مهيئة للدفاع وحماية الحدود.

 الاتحاد الأوروبي لديه مسئولية كاملة فيما يتعلق باللاجئين 

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مسئولية كاملة فيما يتعلق باللاجئين والاتحاد الأوروبي والوكالات الإنسانية موجودة وفعالة ولكن المشكلة أن هناك عودة لبعض المقاتلين لبعض الدول لا سيما فاجنر والتي من الممكن أن تسبب توترات على الحدود البولندية. 

خبيرة أمن دولي قوة شرطية الاتحاد الأوروبي للدفاع حماية الحدود المجال الجوي اللاجئين

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