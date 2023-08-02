جامعة المنوفية الأهلية تعلن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الكليات الآتية:

1. كلية الطب البشرى

2. كلية طب الاسنان

3. كلية الطب البيطري

4. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

5. كلية العلاج الطبيعي

6. كلية الهندسة

7. كلية الصيدلة

8. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

9. كلية التمريض

10. كلية العلوم الإنسانية برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية

يفتح باب التقدم لمدة أسبوع ابتداء من2/8/2023 وحتى 9/8/2023

على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للقبول في تاريخ 10/8/2023.

يتم التقدم علي الرابط الإلكتروني التالي وفقًا للخطوات الموضحة من 1-6 مع مراعاة :

- قبل الدخول علي رابط التسجيل تأكد من توافر الآتي:-

1- إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق، حيث يستلزم التسجيل علي الرابط رفع صورة من إيصال السداد.

2- صورة من بيان الدرجات لرفعها علي النظام.

ويتم التقدم وفقًا للخطوات التالية:

1- تسجيل بيانات المتقدم على الرابط. https://2u.pw/IbK0hIJ

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة (1800 ج م) وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص أن يصدر إيصال السداد بإسم الطالب واسم جامعة المنوفية الأهلية علما بأنه سيتم رفع صورة من إيصال السداد أثناء التسجبل.



3- عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة ومدتها أسبوع واحد فقط، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقًا لمجموع الثانوية العامة بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

4- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. ويعتبر الإخطار بالبريد الإلكتروني وثيقة رسمية للإخطار.

5- عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة (الكيلو 70 - طريق مصر إسكندرية الزراعي) وذلك لتسليم المستندات التالية:

• أصل استمارة النجاح

• أصل شهادة الميلاد

• الموقف من التجنيد

• (6) صورة شخصية

• صورة اقامة الطالب وولى أمره بدولة المنح (بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج مصر)

6- في حالة مرور يومين عمل بنوك من تاريخ الإخطار بالقبول دون سداد الرسوم الدراسية المقررة، وتقديم المستندات اللازمة يعتبر قبول الطالب لاغيًا.