الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة "إكسترا نيوز": توافد كبير من الجمهور على مهرجان العلمين لحضور الحفلات الفنية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، من العلمين الجديدة، إن درجات الحرارة مميزة جدًا، مما أتاح للزائرين المتواجدين بالتنزه على الممشى السياحي بمدينة العلمين الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توافدًا كبيرًا من الزائرين على الاستراحات الموجودة على الممشى، الذي يحيط به الأبراج الشاطئية ومنطقة أرينا، مؤكدة أن المدينة ذكية متكاملة ومبهرة.

وتابعت، أنه ما بين المباني والأبراج وجمال الطبيعة التي تتميز بها مصر عن كل مكان بالعالم الجميع يستمتع بهذه الأجواء، مشيرة إلى أنه يوجد توافد كبير للجمهور للاستمتاع بالحفلات الفنية بمهرجان العلمين.

حفلات نهاية الأسبوع

وأشارت إلى أن غدًا الخميس يشهد حفل الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ويوم الجمعة محمد منير، وحميد الشاعري، والسبت إليسا، وتامر عاشور.

موفدة قناة إكسترا نيوز مهرجان العلمين الحفلات الفنية مدحت صالح محمد منير حميد الشاعري إليسا

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