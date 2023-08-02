موفدة "إكسترا نيوز": توافد كبير من الجمهور على مهرجان العلمين لحضور الحفلات الفنية

قالت يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، من العلمين الجديدة، إن درجات الحرارة مميزة جدًا، مما أتاح للزائرين المتواجدين بالتنزه على الممشى السياحي بمدينة العلمين الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توافدًا كبيرًا من الزائرين على الاستراحات الموجودة على الممشى، الذي يحيط به الأبراج الشاطئية ومنطقة أرينا، مؤكدة أن المدينة ذكية متكاملة ومبهرة.

وتابعت، أنه ما بين المباني والأبراج وجمال الطبيعة التي تتميز بها مصر عن كل مكان بالعالم الجميع يستمتع بهذه الأجواء، مشيرة إلى أنه يوجد توافد كبير للجمهور للاستمتاع بالحفلات الفنية بمهرجان العلمين.

حفلات نهاية الأسبوع

وأشارت إلى أن غدًا الخميس يشهد حفل الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ويوم الجمعة محمد منير، وحميد الشاعري، والسبت إليسا، وتامر عاشور.