الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: توتنهام يقترب من ضم مدافع فولفسبورج

ميكي فان دي فين
ميكي فان دي فين

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع نادي فولفسبورج الألماني من أجل التعاقد مع الهولندي ميكي فان دي فين، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويلعب فان دي فين ضمن صفوف فولفسبورج منذ انضمامه من نادي فوليندام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.
ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة السبيرز باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في فولفسبورج بعدما وصلت المفاوضات إلى المراحل النهائية في الوقت الحالي، واقتربت الصفقة من الانتهاء.
وشارك فان دي فين في 36 مباراة بقميص فولفسبورج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.
ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن بعض التفاصيل، ولكن الشروط الخاصة باللاعب تم الانتهاء منها بنسبة 100%.

فان دي فين بدأ مسيرته في شباب فريق فوليندام، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2019، وقضى موسمين مع الفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج.

توتنهام هوتسبير نادي توتنهام فولفسبورج فان دي فين ميكي فان دي فين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائي البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس