فابريزيو رومانو: توتنهام يقترب من ضم مدافع فولفسبورج

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع نادي فولفسبورج الألماني من أجل التعاقد مع الهولندي ميكي فان دي فين، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب فان دي فين ضمن صفوف فولفسبورج منذ انضمامه من نادي فوليندام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة السبيرز باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في فولفسبورج بعدما وصلت المفاوضات إلى المراحل النهائية في الوقت الحالي، واقتربت الصفقة من الانتهاء.

وشارك فان دي فين في 36 مباراة بقميص فولفسبورج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن بعض التفاصيل، ولكن الشروط الخاصة باللاعب تم الانتهاء منها بنسبة 100%.

فان دي فين بدأ مسيرته في شباب فريق فوليندام، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2019، وقضى موسمين مع الفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج.