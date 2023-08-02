الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوليتيكو: أمريكا تستعد لإجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر

النيجر
النيجر

أعلنت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الامريكية تستعد لإجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر. 

وبحسب الصحيفة، تستعد الحكومة الأمريكية لإجلاء محتمل لمعظم موظفي السفارة الأمريكية من النيجر، وفقًا لدبلوماسي أمريكي ومسئول أمريكي مطلع على المناقشات.

وقال المسئولون، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الحساسة، إن القرار النهائي بالإخلاء لم يتم اتخاذه بعد لكن الدبلوماسي الأمريكي قال إن القرار وشيك.

وقال الدبلوماسي إن البلاد تشهد انقلابًا عسكريًا، لكن الوضع على الأرض في العاصمة نيامي مستقر نسبيًا.

قال الأشخاص إن أمر المغادرة المحتمل سيشمل معظم موظفي السفارة، ولكن ليس جميعهم، وقال الدبلوماسي إن هذا سيشمل الأزواج والأبناء والعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لا يلعبون دورًا رئيسيًا في مهام السفارة المهمة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الدبلوماسي إنه تم بالفعل إجلاء 20 من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر، إنه لم يكن على علم بمشاركة القوات الأمريكية في عملية إخلاء، وأنه لا يوجد "تهديد وشيك" للأفراد الأمريكيين أو المواطنين الأمريكيين في البلاد.

قال رايدر: "من الواضح أننا منظمة تخطيط، سنخطط دائمًا لحالات طوارئ مختلفة، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب هناك"، "نواصل تشجيع المواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد على البقاء على اتصال وثيق مع سفارتنا هناك".

وقال رايدر إن الجيش الأمريكي علق معظم مهمته التدريبية والاستشارية مع القوات المسلحة النيجيرية، قال مسئول بوزارة الدفاع إن معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 1100 في النيجر اقتصروا على قواعدهم لأسباب تتعلق بحماية القوة.

النيجر الولايات المتحدة الامريكية الدبلوماسية فرنسا رعايا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

كاتب متخصص يكشف حقيقة نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة فى سوهاج

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس