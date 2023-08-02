بوليتيكو: أمريكا تستعد لإجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر

أعلنت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الامريكية تستعد لإجلاء بعثتها الدبلوماسية من النيجر.

وبحسب الصحيفة، تستعد الحكومة الأمريكية لإجلاء محتمل لمعظم موظفي السفارة الأمريكية من النيجر، وفقًا لدبلوماسي أمريكي ومسئول أمريكي مطلع على المناقشات.

وقال المسئولون، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الحساسة، إن القرار النهائي بالإخلاء لم يتم اتخاذه بعد لكن الدبلوماسي الأمريكي قال إن القرار وشيك.

وقال الدبلوماسي إن البلاد تشهد انقلابًا عسكريًا، لكن الوضع على الأرض في العاصمة نيامي مستقر نسبيًا.

قال الأشخاص إن أمر المغادرة المحتمل سيشمل معظم موظفي السفارة، ولكن ليس جميعهم، وقال الدبلوماسي إن هذا سيشمل الأزواج والأبناء والعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لا يلعبون دورًا رئيسيًا في مهام السفارة المهمة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الدبلوماسي إنه تم بالفعل إجلاء 20 من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر، إنه لم يكن على علم بمشاركة القوات الأمريكية في عملية إخلاء، وأنه لا يوجد "تهديد وشيك" للأفراد الأمريكيين أو المواطنين الأمريكيين في البلاد.

قال رايدر: "من الواضح أننا منظمة تخطيط، سنخطط دائمًا لحالات طوارئ مختلفة، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب هناك"، "نواصل تشجيع المواطنين الأمريكيين الموجودين في البلاد على البقاء على اتصال وثيق مع سفارتنا هناك".

وقال رايدر إن الجيش الأمريكي علق معظم مهمته التدريبية والاستشارية مع القوات المسلحة النيجيرية، قال مسئول بوزارة الدفاع إن معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 1100 في النيجر اقتصروا على قواعدهم لأسباب تتعلق بحماية القوة.