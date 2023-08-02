محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للتخلص من النفايات

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة ميناء دمياط فى مجال النقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة، والتى تنتج عن كافة الأنشطة بالميناء ، وذلك بجمعها ونقلها إلى المجمع المتكامل للتخلص من المخلفات الصلبة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة.

ووقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء .

ويشار إلى أن المحافظة قد اتخذت خطوات عديدة بهذا القطاع من أجل تعزيز نظم الإدارة الشاملة للمنظومة والحفاظ على البيئة، من خلال إنشاء وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور و انشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات.