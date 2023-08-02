الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للتخلص من النفايات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة ميناء دمياط فى مجال النقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة، والتى تنتج عن كافة الأنشطة بالميناء ، وذلك بجمعها ونقلها إلى المجمع المتكامل للتخلص من المخلفات الصلبة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة.

ووقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء .

ويشار إلى أن المحافظة قد اتخذت خطوات عديدة بهذا القطاع من أجل تعزيز نظم الإدارة الشاملة للمنظومة والحفاظ على البيئة، من خلال إنشاء وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور و انشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض ميناء دمياط

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

بمشاركة محمد الباز.. بدء فعاليات صالون القاهرة الدولى بسينما الحضارة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس