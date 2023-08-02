منطقة سوهاج الأزهرية تعلن بدء النشاط الصيفى لإثراء مهارات الطلاب

أعلن الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن البدء فى تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغنى للخطة الموسعة، لإثراء مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية الثلاثة عشر بسوهاج، حيث انطلقت فعاليات النشاط من معاهد فتيات جرجا الاعدادى بقيادة عميدة المعهد أمل فاروق وبنين جرجا النموذجى عميد المعهد بإدارة جرجا التعليمية.

وأشار حمادى إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية، ويهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

كما تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأربعاء ورش العمل التدريبية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

وخلال جولته التفقدية قام رئيس المنطقة بالمرور على قاعات التدريب ومناقشة المتدربين في المحتوي التدريبي، مؤكدًا على اهتمام قيادات الأزهر الشريف بتنمية مهارات معلميه والعمل علي تزويدهم بكل ما هو جديد بما يعود بالنفع علي العملية التعليمية.

من جانبه أوضح الدكتور موهوب عيسي، مدير إدارة التدريب بسوهاج أن إدارة التدريب تنظم ورش العمل لتنمية مهارات السادة المعلمين الذين لم يتم تدريبهم من معلمي الصف الخامس الابتدائي بمعاهد سوهاج الأزهرية في الفترة من الثلاثاء الموافق 1 اغسطس حتى الإثنين القادم، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية باستكمال تدريب من لم يتم تدريبهم علي المنهج الجديد من معلمي الصف الرابع والخامس الابتدائي خلال العام التدريبي 2022/2023م علي مواد (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية -العلوم – تكنولوجيا المعلومات والاتصال – التربية الفنية).

حاضر في فعاليات اليوم المحاضر أحمد حسن أنور ، وذلك في إطار تدريب مادة تكنولوجيا المعلومات .

جدير بالذكر قد أنه قد تم إتاحة الفرصة لشيوخ المعاهد المشاركة فى صقل مواهب المتميزين بمجالات متعددة، منها القراءة الحرة وكتابة القصة والمقال والشعر فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية بجوار اللغة الإنجليزية.