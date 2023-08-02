الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العسومي": مجلس الدولة المصري صرح قضائي شامخ وبيت خبرة قانوني لكل العرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصري، والاستفادة من الخبرة القانونية الكبيرة والمتراكمة لدى هذا الصرح القضائي الشامخ، الذي يعتبر بيت خبرة قانوني لكل العرب، ومرجعاً رئيسياً في الصياغة التشريعية والدستورية، معربا عن فخره واعتزازه بمؤسسات القضاء المصري الشامخ والعادل والنزيه.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي اليوم مع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة المصري وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة “شيوخ القضاء”، وحضر اللقاء من البرلمان العربي النائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري، والنائب طارق نصير عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشيوخ المصري، والنائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري، والمستشار كامل محمد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

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وأشاد "العسومي" باحتضان جمهورية مصر العربية في مقر مجلس الدولة المصري للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يتولى رئاسته حالياً المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين، ومشيداً بالجهود التي بذلها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة المصري، خلال رئاسته السابقة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وجهوده المخلصة من أجل تعزيز روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدول العربية.

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وأوضح "العسومي" خلال اللقاء أن البرلمان العربي بصدد إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتشريعات العربية في مختلف المجالات، مما سيسهل الاطلاع على التشريعات المعمول بها في الدول العربية والاستفادة منها وتبادل الخبرات بشأنها، وهو ما يتقاطع مع صلب عمل الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤكداً أن البرلمان العربي حريص على تعزيز التعاون مع الاتحاد ومع مجلس الدولة المصري، خدمةً لمصالح الشعب العربي الكبير.

ومن جانبه ثمن المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة المصري، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز دوره على المستوى العربي والإقليمي والدولي لخدمة قضايا الأمة العربية، مؤكداً حرص مجلس الدولة على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي في كافة المجالات والقضايا التي تخدم الأمة العربية.

القضاء المصري المستشار عادل فهيم محمد عزب المجلس الخاص بمجلس الدولة النائب يسري المغازي النائب طارق نصير جمهورية مصر رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس البرلمان العربي

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