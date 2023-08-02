تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 4 أجانب لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر، وتحريز الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية؛ لإعداد تقرير حولها.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية أجنبية.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض -سكين-، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بإستخدام الآيدى والأسلحة البيضاء.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.