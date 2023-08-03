منها "الموجة الثالثة".. أفضل الكتب التاريخية عن الابتكار والتكنولوجيا

يتطلب من الباحثين أو محبي التكنولوجيا استكشاف تاريخ تطورها منذ القدم وحتى الآن، وأيضًا معرفة بداية الاختراعات التي نأخذها اليوم كأمر مسلم به، ولكن في يوم من الأيام كانت ابتكارًا غير وجه الحياة.

ولهذا، نستعرض في السطور التالية مجموعة من أفضل الكتب التاريخية الممتعة عن الابتكار والتطور التكنولوجي.

الموجة الثالثة لـ ستيف كيس

تحدد الموجة الثالثة تاريخ اختراع ونشأة الإنترنت، بما في ذلك سبب اقترابه من اختراق كل شيء في حياتنا، بالإضافة إلى ما يتطلبه رواد الأعمال للاستفادة من هذا الاتجاه والازدهار الهائل في عالم متصل دائمًا بالإنترنت.

فإذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى مواكبة سرعة الإنترنت، فهذا الكتاب مناسب لك لقرأته، كما سيُظهر لك أيضًا إمكانات الإنترنت، وإذا كنت ترغب في إنشاء عمل تجاري عبر الإنترنت، فإن هذا الكتاب سيمدك بكل المعلومات التي تحتاجها.

كيف وصلنا إلى الآن؟ لـ ستيفن جونسون

يستكشف الكاتب تاريخ الابتكار، وكيف ترتبط الاختراعات المختلفة ببعضها البعض، وما يمكننا القيام به لخلق بيئة يزدهر فيها التغيير والابتكار، وهذا الكتاب يجعل معرفة المزيد من الاختراعات أمرًا ممتعًا، إذا كنت تريد لمحة موجزة عن أهم الاختراعات في التاريخ أو تشعر أنك لا تستطيع تغيير العالم بمفردك، فهذا الكتاب لا يمكن تفويت قراءته.

في المنزل لـ بيل برايسون

يأخذك الكاتب بيل برايسون في كتابه At Home، في جولة في المنزل الحديث، مستذكرًا تاريخ كل غرفة وتقاليدها، وبالتالي يكشف كيف أصبحت وسائل الراحة اليومية أمرًا متاحًا، حيث أن وسائل الراحة التي تعتبرها الآن أمرًا مفروغًا منه، كان لها تاريخ طويل من التطوير.

فإن الكتاب يوضح أن كل ما نأخذه كأمر مسلم به اليوم كان في يومًا من الأيام ابتكارًا يغير الحياة، من المهم ألا تنسى مدى صعوبة الفوز بالأشياء التي نعتبرها طبيعية في الأصل، نقف جميعًا على أكتاف العمالقة، وسيساعدك هذا الكتاب على تذكر ذلك.

أطلس الذكاء الاصطناعي

ماذا يحدث عندما يشبع الذكاء الاصطناعي الحياة السياسية ويستنزف الكوكب؟ كيف يشكل الذكاء الاصطناعي فهمنا لأنفسنا ومجتمعاتنا؟ بالاعتماد على أكثر من عقد من البحث، تكشف الباحثة "كيت كروفورد"، كيف أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية جديدة يمكن أن يستغلها البعض للتحول نحو الحكم غير الديمقراطي وزيادة عدم المساواة، بدلاً من التركيز بشكل ضيق على الكود والخوارزميات، تقدم لنا كروفورد منظورًا ماديًا وسياسيًا حول ما يتطلبه الأمر لصنع الذكاء الاصطناعي وكيفية تركيزه على السلطة، وإعادة تشكيل العالم.