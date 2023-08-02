الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمدة «جينج الصينية» تدعو محافظ أسوان للمشاركة في مهرجان الخزف

الوفد الصينى
الوفد الصينى

أعرب وفد مدينة “جينج دا جين” عاصمة الخزف فى دولة الصين الصديقة، برئاسة هو زومى عمدة المدينة،عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والترحيب من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة. 

وأكد الوفد على إنبهارهم وسعادتهم بما شاهدوه خلال زيارتهم للعديد من المواقع الصناعية والثقافية والسياحية عقب لقائهم بمحافظ أسوان أمس والتى شملت "مصنع كيما 2، والسد العالى، بالإضافة إلى المركز الحرفى لذوى الإعاقة، فضلاً عن جولة نيلية من أجل الوقوف على المقومات العديدة التى تتفرد بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأكد أعضاء الوفد الصينى، على ترحيبهم بمد جسور التعاون مع محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة حيث يعد من أهم ثمار زيارتهم الإعداد والتجهيز لعقد العديد من بروتوكولات التعاون بين مدينتى أسوان وجينج دا جين فى كافة المجالات. 

ووجهت عمدة مدينة "جينج دا جين" دعوة رسمية لمحافظ أسوان لحضور فعاليات مهرجان الخزف المزمع إقامته بالمدينة فى أكتوبر المقبل.

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الثروات التعدينية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المقومات السياحية بروتوكولات التعاون وفد مدينة جينج دا جين الصينية

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