"القومى للترجمة" يكشف عن الكتب الأكثر مبيعا فى شهر يوليو

كشف المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، عن الكتب الأكثر مبيعا فى شهر يوليو، التى سبق وأصدرها المركز من قبل، ومن بينهم كتاب للدكتور الراحل جابر عصفور.

تصدرت الطبعة العربية من "اللسانيات.. مقدمة إلى المقدمات" من تأليف جين إتشسن، ومن ترجمة عبد الكريم محمد جبل، وفي المركز الثاني جاءت الطبعة العربية من "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس.

وجاء فى المركز الثالث كتاب "وسط الجزيرة العربية وشرقها: 1862-1863" من تأليف وليام جيفورد بالجريف ومن ترجمة صبري محمد حسن.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق، كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت، ومن ترجمة جلال مظهر.

ومن سلسلة ميراث الترجمة تصدرت الطبعة الثانية من "فلسفة تاريخ الفن" من تأليف أرنولد هازور ومن ترجمة رمزي عبده جرجس، و"مناهج التحليل النقدي للخطاب" من تحرير روث فوداك وميشيل ماير، ومن ترجمة حسام أحمد فرج، وعزة شبل محمد، كتاب "مدرسة الحمقى" من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الجبالي.

وأيضا كتاب "أهل التشريع وأهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان، ومن ترجمة حجاج أبو جبر، كتاب "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة" من ترجمة الدكتور الراحل جابر عصفور وحسام نايل، وكتاب "تبرئة الألفاظ: عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من ترجمة سمر طلبة، ثمن عدم المساواة من ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل، كتاب "سنوات القرب من دستوفيسكي" بترجمة أنور إبراهيم، كتاب "علم النفس الاجتماعي: الأسس" من ترجمة راقية جلال الدويك، كتاب "رحلة إلى أرض الميعاد 2040" من ترجمة سعيد عبد السلام العكش وبدوي محمد أحمد ماضي.

ومن سلسلة ميراث الترجمة كتاب "المنطق: نظرية البحث" من ترجمة زكي نجيب محمود، كتاب "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من ترجمة سما طه، كتاب "دراسات عن المماليك في مصر" من ترجمة علي السيد على، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" من ترجمة سحر توفيق.

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