"كاف" يكشف هوية حكم مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة مصر وإثيوبيا، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأسند «كاف»، مهمة إدارة لقاء مصر وإثيوبيا للحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وستيفن موتاسي مويو من الكونغو (حكمين مساعدين)، وميسي جييسي نكونكو (حكمًا رابعًا).

وكان «كاف» قد حدد في وقت سابق، يوم الثامن من سبتمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباراة وإثيوبيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً".

يذكر أن منتخب مصر، قد حسم رسميًا تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد تغلبه فى مباراة الجولة الخامسة على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في يونيو الماضي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الرابعة للتصفيات، برصيد 12 نقطة، يليه منتخب غينيا، برصيد 9 نقاط، ثم منتخبي مالاوي وإثيوبيا، في المركزين الثالث والرابع، برصيد 4 نقاط.