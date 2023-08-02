الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل سيارته بطريق الإسماعيلية الصحراوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، عثور دورية أمنية على جثة رجل أعمال داخل سيارته في نطاق مركز ومدينة أبوصوير.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الواقعة، لكشف ملابسات الواقعة وفرض كردون أمني حول مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

وتبين خلال فحص الأجهزة الأمنية للسيارة، من العثور على جثة شخص يدعى: "محمد علي السيد السلاموني" الشهير بـ"حمادة سلاموني" رجل أعمال مقتول داخل سيارته.

وأكد تقرير الطب الشرعي بعد الفحص والمعاينة من وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية جهودها لضبط المتهمين بقتل رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

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