الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس الزراعة.. اعرف قائمة الأوائل

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريويس الزراعة العام - النظام الفصلي -  للعام الجامعي 2022-2023، حيث وصلت النسبة العامة للنجاح % 93.4 بالشعب  المختلفة.

فيما أشار الكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حصول 16 طالب على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، و 6 بتقدير ممتاز، و 38 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف،  و 103 بتقدير جيد جدا، بالإضافة إلى حصول 131 على تقدير جيد ، و 32 بتقدير مقبول.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، أن نسبة النجاح بكل شعبة جاءت كالتالي: شعبة الإنتاج الزراعي %80 ،  الاقتصاد المنزلى %96.7 ،  الأراضي والمياه % 100 ، الإنتاج الحيواني %95.5 ،الثروة السمكية %90 ، علوم الأغذية %96.2 ، البساتين %100 ،  المحاصيل % 100 ، وقاية النبات %82.1 .

أما في نظام الساعات المعتمدة، فأوضح الدكتور محمد يس ، أنه تم تخريج  34 طالب في برنامج الهندسة الزراعية ، 15 طالب في برنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية ،  43 طالب في برنامج سلامة الغذاء وبتقديرات مختلفة.

فيما أعلن الدكتور محمد حماحمي، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب العشر الأوائل التي جاءت بالترتيب كالتالي:

الأول - أحمد على سباعي محمود محمد - شعبة المحاصيل – ممتاز مع مرتبة الشرف %90.96 .

الثاني - كريم  مدحت محمد علي الزناتي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %90.35 .

الثالث - رنا هاني محمد يوسف علي-شعبة وقاية النبات - ممتاز مع مرتبة الشرف %89.81 .

الرابع - اسماء سيد محمود حسن- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.43 .

الخامس - شيماء عدلي علي غنيم أحمد شعبة سلامة الغذاء - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.27 .

السادس - عماد ابو العلا علي أبو العلا علي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %88.18 .

السابع - محمد عيد علي محمد- شعبة البساتين - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.05.

الثامن - زينب رحيل محمد رحيل- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.95 .

التاسع - مريم عبد الحميد إبراهيم المرسي ياسين-شعبة الإنتاج الحيواني - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.83 .

العاشر - روان هشام صالح منجود- الهندسة الزراعية – ممتاز %87.54 .

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