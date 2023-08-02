مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وقالت المصادر إن هذا القرار تم إصداره فقط فى محافظة سوهاج حتى الآن، ولم يكن معمم على جميع المدارس.

وأضافت أن هذا القرار منوط به فقط المديريات والمحافظين وليس الوزارة نفسها.

وكانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم فى سوهاج قرار عاجل، قالت من خلاله إنه تقرر إغلاق ديوان الإدارة التعليمية وجميع المدارس التابعة لها إغلاقا تاما يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس وحتى إشعار آخر، على أن يتم العمل فيه من المنزل بحسب قرار رئيس الوزراء ويتم كتابة عبارة (عمل من المنزل بحسب قرار مجلس الوزراء) في دفتر الحضور والانصراف في خانة يوم الأحد من كل أسبوع، وأن تكون أيام العمل المباشرة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس فقط من كل أسبوع.

وأضافت مديرية التربية والتعليم في خطابها للمدارس: يتم إطفاء جميع مصادر الكهرباء والإنارة داخل المنشآت التعليمية تمامًا، ولا يتم إنارة سوى غرفة الحارس النوبتجي فقط، وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية، وحظر دخول الموظفين للمنشآت التعليمية بعد مواعيد العمل الرسمية. ويقوم السادة مديرو المدارس بمتابعة فصل مصادر الكهرباء بأنفسهم، والمرور الليلي على مدارسهم للتأكد من ذلك بأنفسهم، حيث ستقوم لجان مكونة من أعضاء المتابعة والأمن بالوحدات المحلية والإدارات التعليمية بالمرور على المدارس بعد ساعات العمل الرسمية، والتأكد من فصل التيار الكهربي تمامًا، وعمل محاضر فورية للمخالفين.

وشددت على عدم تشغيل أية أنشطة من أي نوع داخل المدارس بعد مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى العمل على ترشيد استهلاك التيار الكهربي أثناء أيام العمل الفعلية.