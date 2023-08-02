احذر.. عدم تغيير ملايات السرير بانتظام يصيبك بالأمراض الجلدية

عدم تغيير ملاءات الأسرة بانتظام يمكن أن يخلق بيئة تساعد على نمو وتراكم الكائنات الحية الدقيقة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات جلدية مختلفة.

إذا كنت شخصًا لا يغير ملاءاته أو يغسلها بانتظام بسبب ضيق الوقت أو لا تعرف أهمية الحفاظ على نظافتها ، فانت بذلك تدعو مجموعة من الالتهابات الجلدية لإصابتك، ملاءات الأسرة على الرغم من عدم اتساخها بشكل واضح تتراكم فيها خلايا الجلد الميتة والعرق ونتيجة لذلك يمكن أن تسبب العث و المطبات وحب الشباب والحكة ومشاكل جلدية أخرى.

عندما تكون ملاءات الأسرة مسدودة بكل هذه المواد ، لا يكاد يتبقى أي مساحة لتتنفسها بشرتك، وعندما تتلامس مع هذه الملوثات، يعاني المرء من الالتهاب وتفاقم الأمراض الجلدية.

يمكن أن يؤدي عدم تغيير ملاءات الأسرة بانتظام إلى خلق بيئة مواتية لنمو وتراكم البكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة الأخرى، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات جلدية مختلفة.

كم مرة يجب عليك تغيير ملاءاتك؟

وحسب موقع Hindustan times يقول الدكتور رينكي كابور استشاري الأمراض الجلدية: "استهدف تغيير ملاءات الأسرة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أو أكثر إذا كنت تتعرق بشدة أثناء النوم أو إذا كنت تعاني من أمراض جلدية معرضة للعدوى، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستحمام المنتظم والعناية المناسبة بالجروح والحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا إلى تقليل مخاطر عدوى الجلد والبشرة، و إذا كنت تشك في أي عدوى جلدية تعاني منها ، فاطلب المشورة الطبية من أخصائي الرعاية الصحية للتشخيص الفوري والعلاج المناسب".

وفيما يلي 5 التهابات جلدية يمكن أن تحدث نتيجة عدم تغيير ملاءات الأسرة بانتظام:

1. التهاب الجريبات:

عندما لا يتم تغيير ملاءات الأسرة بشكل متكرر، يمكن أن يتراكم العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت، مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر. يمكن أن يؤدي هذا إلى مايسمى بالتهاب الجريبات، وهي حالة جلدية شائعة تتميز بوجود نتوءات أو بثور حمراء ملتهبة حول بصيلات الشعر غالبًا ما تلعب البكتيريا دورًا كبيرا في هذه نقل العدوى.

2. حب الشباب:

يمكن أن تؤوي ملاءات الأسرة المتسخة البكتيريا والدهون ، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظهور حب الشباب ، خاصة بالنسبة لأولئك المعرضين لحب الشباب، عندما يتلامس الجلد مع هذه الملوثات ليلة بعد ليلة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهاب وتفاقم حب الشباب الموجود.

3. السعفة:

تنمو الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة، مما يجعل ملاءات الأسرة غير النظيفة أرضًا خصبة لتكاثرها. يمكن أن تنتقل السعفة، وهي عدوى فطرية معدية، من خلال ملامسة الأغطية الملوثة وتسبب طفح جلدي وحكة حمراء ودائرية على الجلد.

4. القوباء:

القوباء هي عدوى جلدية بكتيرية شديدة العدوى يمكن أن تحدث عندما تدخل البكتيريا الضارة ، من خلال الجروح أو الجروح المفتوحة على الجلد، قد تؤوي الملاءات المتسخة هذه البكتيريا ، مما قد يؤدي إلى تطور أو انتشار القوباء.

5. قدم الرياضي:

يمكن أن تنتقل عدوى فطرية شائعة أخرى ، وهي التي تسمى القدم الرياضي ، من خلال الفطريات الموجودة في ملاءات غير نظيفة، تتلامس القدمين مع الملاءات أثناء النوم ، وإذا وجدت الفطريات ظروفًا مواتية ، فقد تسبب الحكة والاحمرار وتقشر الجلد على القدمين.

ولمنع هذه الالتهابات الجلدية، من الضروري الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة، بما في ذلك التغيير المنتظم للملاءات وغسلها.