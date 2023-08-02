إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية وأبنوب والفتح وحي شرق خلال حملات الإزالة التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد أي حالات مخالفة وقبل تفاقمها، على أن تتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأوضح أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس؛ بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

في هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إزالة تعد بقرية بنى إدريس على مساحه ٩ قراريط، وإزالة بناء مخالف لصب سقف الدور السابع بغياضة البحرية بمدينة القوصية، فضلاً عن فك شدة خشبية لصب سقف الدور الأرضي بقرية بني يحيي، وإزالة حالة تعد بقرية بنى هلال على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن سور من البلوك الأبيض؛ بالتنسيق مع نوابه ومسئولي الوحدات المحلية القروية.

وقام حي شرق برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، بتنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الثامن العلوى بأحد العقارات بمنطقة عزبة السجن بالوليدية وقطع أشاير حديدية من أعلى العقار بسقف الدور الخامس العلوى قبل البدء في أعمال البناء المخالف بمنطقه الحقوقيين بالوليدية، وتم التحفظ على أخشاب المقاول المخالف.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف بناء بالبلوك الأبيض بقرية بني مر حوض الأكراد وتنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية على مساحه نصف قيراط بناء بالبلوك الأبيض بقرية الفيما، وذلك بالتعاون مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية المعابدة الغربية، وذلك بردم قواعد في المهد وقبل استكمال التعدي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.17 PM

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.16 PM

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.15 PM

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.14 PM

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.13 PM (2)

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.13 PM (1)

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.58.13 PM