محافظ أسيوط يشهد تجربة عملية لمواجهة الحرائق بمدرسة النصر الابتدائية

شهداللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض الأنشطة الصيفية بمدرسة النصر الابتدائية الخاصة ببني محمديات بمركز أبنوب وذلك على هامش زيارته للقرية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري تنفيذها بالقرية.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور أحمد بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد كمال الشنوري مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض قيادات المدرسة والعاملين بها.

وزار المحافظ، ومرافقوه المدرسة وسط استقبال كبير من الطلاب والعاملين بالمدرسة ثم شاهدوا بعض الفقرات الفنية لطلاب وطالبات المدرسة وبعض الأنشطة الصيفية من مسابقات ثقافية ورياضية واستمع إلى بعض بعض المواهب الشابة من الطلاب.

كما شاهد المحافظ ومرافقوه تجربة عملية للتدريب على سيناريو إدارة أزمة حريق بالمدرسة واستخدام معدات الإطفاء بالمدرسة، وتدريب العاملين على التعامل مع الأزمة بحضور طلاب وطالبات المدرسة والعاملين بها وكافة الأجهزة التنفيذية وممثلي شركات المرافق.

واستمع لشرح من مدير الإدارة التعليمية ومديرة المدرسة عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية والتقى الأطفال والطالبات والمعلمين والمعلمات مرددًا معهم النشيد الوطني وحثهم على زرع وتنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة لافتًا إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشآت التعليمية بصفة مستمرة للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة الأنشطة الصيفية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل ، ...) وغيرها.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم توجيه مسئولي التربية والتعليم يتوزيع اسطوانات على جميع المدارس تحتوى على أفلام عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمحافظة لتعريف الطلاب بهذه المشروعات ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تكثيف ندوات التوعية للطلاب والعاملين بالمدرسة لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والعاملين.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة بالمرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.

وأشار إلى تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسي، وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة