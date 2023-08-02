الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرزها منير والشاعري… "الأولى" تعرض جدول حفلات الأيام المقبلة بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تحدث باسم أبو العينين، مراسل القناة الأولى الفضائية، عن تجهيز "أرينا" بمدينة العلمين الجديد للحفلات التي ستقام بدءً من الغد وحتى يوم السبت القادم.

وقال إن هناك استعدادات لتنظيم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم والنجم الكبير مدحت صالح المقررة غدً، مشيرًا إلى أن الحفلة الثانية ستكون يوم الجمعة للعمالقة حميد الشاعري ومحمد منير.

وأكد مراسل القناة الأولى الفضائية، أن ختام الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع ستكون في حفل السبت للنجمة إليسا وتامر عاشور.

فعليات مهرجان العلمين محمد منير حميد الشاعري إليسا ريهام عبدالحكيم النجم الكبير تامر عاشور

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