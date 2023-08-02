الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين تتعاقد مع مستشفى أورام دارالسلام ضمن مشروع العلاج

النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إتمام التعاقد مع مستشفى أورام دارالسلام (هرمل)، وذلك ضمن مشروع العلاج بالنقابة للمحامين وأسرهم.

وبموجب هذا التعاقد يتاح للمحامين وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الكائن بـ987 ش كورنيش النيل بالقاهرة، بداية من الأسبوع المقبل طبقًا للائحة العلاج بالنقابة.

كان عبدالحليم علام، أصدر في يناير الماضي، بيانًا تفصيليًا بشأن تطوير منظومة العلاج ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع.

النقابة العامة للمحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين مستشفى أورام دار السلام مستشفى أورام

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

جريمة الأم وجاراتها.. عذبن 3 أطفال بطرق بشعة فى الوراق

"الكهرباء": لا تغيير فى جداول تخفيف الأحمال المعلنة من مجلس الوزراء

"الشورت ممنوع والحضور بقلم جاف".. تعليمات "التعليم" بشأن تظلمات الثانوية العامة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب لـ14 سبتمبر

"التخطيط" تطبق خطة العمل "أونلاين" كل أحد فى أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس