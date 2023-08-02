نقابة المحامين تتعاقد مع مستشفى أورام دارالسلام ضمن مشروع العلاج

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إتمام التعاقد مع مستشفى أورام دارالسلام (هرمل)، وذلك ضمن مشروع العلاج بالنقابة للمحامين وأسرهم.

وبموجب هذا التعاقد يتاح للمحامين وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الكائن بـ987 ش كورنيش النيل بالقاهرة، بداية من الأسبوع المقبل طبقًا للائحة العلاج بالنقابة.

كان عبدالحليم علام، أصدر في يناير الماضي، بيانًا تفصيليًا بشأن تطوير منظومة العلاج ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع.