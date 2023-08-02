موسكو تعلن استعدادها للعودة لمفاوضات صفقة الحبوب

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن استعداد موسكو للعودة إلى المفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" إن بلاده مستعدة للعودة فورا إلى صفقة الحبوب فى حال تنفيذ الجزء المتعلق بها.

وقال بيسكوف: "مستعدون للقيام بذلك فقط في حال تنفيذ الصفقة في الجزء المتعلق بروسيا لأن هذا لم يتم حتى الآن".

كما أعلن بيسكوف، إجراء محادثات هاتفية اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على إجراء الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا.

من جهته قال أردوغان إن توقف مبادرة شحن الحبوب مدة طويلة ليس في مصلحة أحد والضرر الأكبر سيلحق بالدول المحتاجة وذات الدخل المنخفض.

وحسب الرئاسة التركية أكد أردوغان لبوتين أهمية اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود ويصفه بأنه "جسر السلام، داعيا إلى ضرورة تجنّب الخطوات التي تصعّد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أردوغان لبوتين أن تركيا ستواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل استمرار مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك وفق قناة «trt» التركية.