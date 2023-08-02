الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم: استمارات نجاح الثانوية العامة في المدارس اعتبارًا من الأحد

طلاب
طلاب

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن الاستمارات الخاصة بالنجاح في الثانوية العامة سوف تكون متاحة بالمدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل. 

وأضافت المصادر، أنه يمكن للطالب الحصول على الشهادة من مدرسته بدايةً من الأحد المقبل، وذلك استعدادًا لاستخدامها في مراحل التنسيق والتي بدأت منذ أمس. 

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية، سيتم إلكترونيًا، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرَّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، ويتم تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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