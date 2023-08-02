جمال العدل عن تأسيس اتحاد منتجى مصر: خطوة مهمة للحفاظ على صناعة الدراما

عبر المنتج الكبير جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شكرة العدل جروب، إحدى أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، عن سعادته الكبيرة بخطوة عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

اتحاد منتجي مصر

وقال «العدل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن فكرة تأسيس اتحاد منتجى مصر قامت من أجل الحفاظ على مكتسبات ما تم خلال السنوات الماضية من جهد وتنظيم وتنسيق، وبهدف البناء عليها خلال الفترة المقبلة؛ من خلال التنسيق بين كل عناصر الصناعة التي تتطلب أموالًا طائلة بسبب التضخم العالمي الذي حدث مؤخرًا، وهو ما يهدد بتوقف عجلة الإنتاج الفني بشكل كبير وليس في صالح العناصر التي تطلب أموالًا طائلة.

وتابع: وبالتالي كان لزامًا علينا الترابط من أجل صناع الدراما الهامة للغاية، فالصناعة موجودة في مصر من 1960، وبالتالي يجب علينا المحافظة عليها بشكل كبير إلى أن تضبط الأمور بشكل كامل.

وواصل: نهدف إلى أن تتاح الفرصة للجميع بالعمل، فلا يجب أن يعمل البعض والبعض الآخر لا، وأن يحصل البعض على أموال طائلة والبعض الآخر لا، فكان الاتحاد حتى تكون الأجور منضبطة بشكل كبير وتضبط السوق بشكل كبير، فالسوق خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى هذا الانضباط، وحين تنضبط الأمور بشكل كامل بالتالي ستتاح كل الأمور فيما بعد.