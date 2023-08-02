مباحثات بين بوتين وأردوغان بشأن عودة اتفاق الحبوب

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن إجراء محادثات هاتفية اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على إجراء الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا.

من جهته، قال أردوغان إن توقف مبادرة شحن الحبوب مدة طويلة ليس في مصلحة أحد، والضرر الأكبر سيلحق بالدول المحتاجة وذات الدخل المنخفض.

وبحسب الرئاسة التركية أكد أردوغان لبوتين أهمية اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ويصفه بأنه "جسر السلام"، داعيًا إلى ضرورة تجنّب الخطوات التي تصعّد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أردوغان لبوتين أن تركيا ستواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل استمرار مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك وفق قناة "trt" التركية.