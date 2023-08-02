ضبط 6 أطنان مستلزمات إنتاج تستخدم في تصنيع البلاستيك ببلبيس

طلب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب من وكيلة وزارة تموين الشرقية، فايزة عبد الرحمن، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية في المحافظة للتأكد من امتثال أصحابها للإشتراطات التموينية وتراخيصهم ووصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، نفذت حملة إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة عدة محاضر للمخالفين، بينها محضر ضد مسؤول مصنع لتصنيع خامات البلاستيك بالمنطقة الصناعية - انشاص الرمل، حيث تم التحفظ على 6 أطنان من المواد البلاستيكية ومستلزمات إنتاج الخرز البلاستيك وكميات من الخرز البلاستيك كمنتج نهائي مجهولة المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة. كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة في ناحية السعادات لعدم وجود شهادة صحية سارية، ومحضر ضد صاحب محل بقالة في ناحية انشاص الرمل لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع.