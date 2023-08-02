إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ6 أكتوبر

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره للطريق فى الحى الثالث داخل مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.