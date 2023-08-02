الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا

جريدة الدستور

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية- محلية، 3 هواتف محمول، سيارة ملك أحدهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نيابة بولاق أبو العلا الجزئية النقد الأجنبي تحريات المباحث المخالفة للقانون ضبط هواتف محمول السوق المصرفي

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