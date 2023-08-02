الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشامي يعلن عودته للمصري.. ويوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي (صورة)

محمد الشامي
محمد الشامي

حسم محمد الشامي لاعب الإسماعيلي السابق، الجدل المثير حول وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023/2024.

الشامي يعلن عودته مجددا للمصري.. ويوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي 

وأعلن الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، عودته مجددا لنادي المصري البورسعيدي، حيث وجه رسالة مهمة لجماهير الدراويش، قائلا:" الحمد لله رب العالمين.. كانت تجربة كروية جيدة فى نادى عظيم، كنت أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدى بقميص نادى الإسماعيلى الكيان الكبير".

وأضاف:" يشهد الله أننى لم أبخل بأى قطرة عرق من أجل الكيان العظيم، تحملنا الكثير من المحن والعقبات أنا وزملائى بالفريق من أجل هذا الكيان، أتوجه بالشكر لأخواتى اللاعبين في نادى الإسماعيلى فقد كانوا نعم الرفاق ونعم السند".

وأكمل الشامي:" كل الشكر لجميع الأجهزة الفنية التي تدربت على أيديهم، وأيضا جميع الأجهزة الإدارية والطبية خلال فترة تواجدى بالنادى منذ 5 سنوات".

وواصل:" كما أريد توجيه الشكر والحب الكبير لجماهير النادى الإسماعيلى المحترم والمخلص، الذي كانوا دائما السند والداعم لي ولكل الفريق والذي سأظل اعتز بهم وافتخر بهم لأنهم جمهور نادي عريق".

وأشار الشامي إلى أنه من اليوم سيبدأ رحلة كروية جديدة والرجوع على بيتي النادي المصري العظيم، ذلك الهرم الكبير صاحب الفضل على بعد ربنا سبحانه وتعالى، وأتمنى النجاح والتوفيق وأن أكون على قدر المسئولية أمام جمهوره العظيم منذ كنت لاعبا بالنادي موسم 2016/ 2017".

واختتم قائلا:" شكر خاص لأخويا ووكيل أعمالي الكابتن محمد علام، تمنياتي بالتوفيق لنادي الإسماعيلي ولأخواتي اللاعبين وشكرا للجميع".

وتعد صفقة محمد الشامي، لاعب الدراويش السابق، هي أولى صفقات النسر البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وكان الشامي انضم لنادي الإسماعيلي في صيف 2018، قادما من الزمالك، حيث انتهاء تعاقده مع القلعة الأصفر بنهاية الموسم المنقضي.

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