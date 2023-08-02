أثار النجم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، قلقًا كبيرًا في نفوس جماهير النادي الملكي، بعد سقوطه في تدريبات الفريق، قبل مواجهة يوفنتوس الودية.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة ودية جديدة أمام يوفنتوس الإيطالي، في إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية، غدًا الخميس، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

سقوط روديجر في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة يوفنتوس الودية

وشهدت تدريبات ريال مدريد التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، سقوط أنطونيو روديجر على الأرض لحظة تسديد ديفيد ألابا الكرة في ساقيه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجهاز الطبي تدخل على الفور لعلاج أنطونيو روديجر، وسط متابعة من قِبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مدرب العلاج الطبيعي ومدرب الأحمال، يتابعان حالة أنطونيو روديجر رغم الاطمئنان عليه بشكل مبدئي.

يذكر أن أنطونيو روديجر سبق له الخضوع لعملية جراحية في الركبة في عام 2015، عندما كان لاعبًا في فريق روما الإيطالي.