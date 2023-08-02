إصابة 7 أشخاص فى انقلاب "تروسيكل" بالفيوم

استقبل مستشفي الفيوم الجامعي 7 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم بني صالح؛ بسبب السرعه الزائدة، ما أدى إلى عدم السيطرة على عجلة القيادة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث انقلاب ترويسكل بطريق الفيوم بني صالح وأسفر عن إصابة 7 أشخاص.



على الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.