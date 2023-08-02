الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أستاذ المناخ: التكنولوجيا الحديثة هي المسئولة عن وصول العالم للاحتباس الحراري

جريدة الدستور

قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن السلوك البشرى سبب الوصول لتلك الأوضاع في المناخ، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة مستمر، بسبب استخدام الإنسان للطاقة، والتكنولوجيا الحديثة هي المسئولة عن وصول العالم للاحتباس الحراري. 

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم، له تأثير كبير على صحة الإنسان، وتأثير على كافة مناحي الحياة، والتعرض للدرجات الحرارة يسبب الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، على مستوى العالم كله. 

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن الحل يكمن بيد القوى العظمى المصدرة للانبعاثات الكربونية بنسب تتجاوز الـ90%، مضيفا أن أي تصرف محلي أو إقليمي غير مؤثر مثلما التصرفات الدولية، موضحا أن التدريبات النووية والكيميائية وطاقة الوقود لها أثار سلبية على البيئة والمجتمع.

كما أوضح أستاذ المناخ، أن الحل أيضاً بيد الدول الصناعية الكبرى، ويجب أن يكون اليوم قبل العام القادم، والتحول يجب أن يكون باستخدام طاقة صديقة للبيئة.

 

 

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