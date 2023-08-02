ضبط المتهمين فى مشاجرة بالقليوبية بسبب حد فاصل بقطعة أرض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك يتضمن الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول: (إحدى السيدات، زوجها وخالها)، طرف ثان: (5 أشخاص "أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول") إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أي أسلحة نارية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.