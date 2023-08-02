جامعة قناة السويس تستعد لبدء أعمال مكتب التنسيق الفرعي

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعي للجامعة سيبدأ أعماله، وفقاً للبيان الصادر من الوزرارة لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بموقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم السبت 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 9 من الشهر ذات.

يأتي ذلك بعد صدور بيان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2023، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابن أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر ،الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر، أما الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، بعض التعليمات المهمة التي أعلنتها الوزارة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني وهي: أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية، متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.

وأشار الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق، إلى أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل مركز التطوير خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسيتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

فيما أفاد الدكتور تامر شوقي نائب رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة أن مواعيد العمل داخل مكتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

بينما أكد الدكتور تامر حسنين مسئول التسجيل الإلكتروني أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي في تمام الساعة السابعة مساءًا في أخر يوم للمرحلة.