تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

أسفرت الحملة التى تم تنفيذها،بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير، عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وآخر تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين قاما بانتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهر .

وحرر 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفى مركز أبو حمص، ضُبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن و5 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبزين قاما بإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز .

وبمركز المحمودية تم ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.