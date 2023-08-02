الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الصناعات الهندسية": مدارس فنية جديدة لزيادة تعميق المنتج المحلي

محمد المهندس
محمد المهندس

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن القطاع الصناعي يسعى حاليا لتعميق المنتج المحلي وذلك من خلال زيادة مدارس التعليم الفني، حيث إن التدريب الفني هو البداية لتعميق المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (جي أي زد)، وذلك من أجل تطوير التعليم الفني الأمر الذي يخدم الصناعة بشكل عام.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاتجاه إلى تعميق المنتج المحلي زاد خاصة بعد أزمة توفير الحصيلة الدولارية وتأخير المواد الخام في الموانئ الأمر الذي كان له أثر سلبي على عدد كبير من الصناعات، لذلك يجب التوسع في تعميق التصنيع المحلي، موضحا أنه تم الإفراج عن 152 مكونا من قيمة  الواردات الخاصة بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن القطاع الصناعي لديه القدرة على عمل تلك المكونات ولكن سيكون هناك عجز في عدد من الصناعات نتيجة عدم توفير المواد الخام بشكل كافي.

 

وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بعودة العلاقات السياسية بين مصر وتركيا الأمر الذي سيكون له مردود على الصناعة المصرية، حيث إنه من المتوقع عودة العمل بالمناطق الصناعية التركية وتوفير الخامات مع زيادة المكون المحلي وفتح فرص تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية من الصناعات التي يدخل بها عدد كبير من خامات الإنتاج من الخارج، ولكننا نسعى إلى زيادة المكون المحلي خلال الفترة المقبلة.

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية القطاع الصناعي زيادة المدارس للتعليم الفني لتدريب الفني تعميق المنتج المحلي تعاون مع الوكالة الألمانية يخدم الصناعة

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