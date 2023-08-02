الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

700 متدرب بمعهد "ITI" بجامعة القناة ضمن المرحلة الأولى لمنح التدريب الصيفي

التدريب الصيفي
التدريب الصيفي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن المرحلة الأولى لمنح التدريب الصيفي بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرع الجامعة، شهدت تدريب 700  طالب وطالبة على أحدث البرامج التكنولوجية.

ومن جهته قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البرامج جرى تنفيذها بالنظام المختلط خلال شهري يوليو وأغسطس ولمدة أربعة أسابيع، ويمنح الطلاب شهادة إتمام التدريب.

وأفادت الدكتورة إيمان عزب مدير الفرع ITI بجامعة القناة، أن المنح مُقدمة لجامعات (قناة السويس، بورسعيد، السويس، العريش).

وأضاف الدكتور أسامة عمار المدير الإداري لفرع ITI بالجامعة، أن التدريب شمل أكثر من 20 تخصصا لكليات (الهندسة والحاسبات والعلوم والمصرية الصينية التطبيقية والتجارة  والزراعة والآداب والألسن).

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