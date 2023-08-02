أستاذ اقتصاد: الدين العام بالولايات المتحدة تخطى الحدود الآمنة له (فيديو)

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المبادرات الأخيرة بالولايات المتحدة الخاصة بالتخفيضات الضريبية، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية المتعددة، والتي كان أحد أهم أسبابها الدخول في صراع اقتصادي مع روسيا، وحالة اللا يقين التي تسود العالم، إضافة إلى التوقعات بزيادة الدين إلى ما يقرب من 118% من الناتج لمحلي الإجمالي بحلول عام 2025، كل هذا جعل الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة يشير إلى تآكل أو قلة الثقة في الإدارة المالية للدولة، خاصة بعد تخبط القرارات فيما يتعلق بسقف الدين العام.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من الضبابية وعدم الثقة في الإدارة المالية الحكومية بشكل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لارتفاع الدين العام على اقتصاد الولايات المتحدة، موضحا أن الدين العام تخطى الحدود الآمنة له، لافتا إلى أنه لا يؤخذ برقمه المطلق، معقبا: “الرقم المطلق ليس له أي دلالة إيجابية أو سلبية ويكون مجرد نسبة”.

وذكر أن هذا التصنيف سينعكس بشكل كبير على معدل تدفق الاستثمار داخل الولايات المتحدة، ما يؤثر على سعر صرف العملة المحلية على الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، منوها أن ذلك ليس في صالح الاقتصاد الأمريكي.