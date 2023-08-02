الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلاف على مبلغ مالي.. إحالة متهم بقتل مواطن في الهرم للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة، متهما بقتل مواطن في الهرم بسبب خلاف على مبلغ مالى إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

واعترف المتهم بقتل مواطن في منطقة الهرم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وذكر أن خلافا بينهما متعلق بمبلغ مالي دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض. 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في قتل الضحية، حيث استوقفه في الشارع واعتدى عليه، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة المجني عليه ووجهوا اتهاما للجاني بإنهاء حياته، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه مواطن تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما. 

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة.

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